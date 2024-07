Indonesia: Due incendi sospetti colpiscono case di giornalisti a Sumatra

3 Luglio 2024_ Due incendi hanno devastato le case di giornalisti in Sumatra, Indonesia, sollevando dubbi sulla sicurezza della stampa nel paese. Il...

3 Luglio 2024_ Due incendi hanno devastato le case di giornalisti in Sumatra, Indonesia, sollevando dubbi sulla sicurezza della stampa nel paese. Il primo incendio, avvenuto il 27 giugno 2024 a Kabanjahe, ha causato la morte del giornalista Rico Sempurna Pasaribu e della sua famiglia. Il secondo incendio, verificatosi il 21 marzo 2024 a Rantau Prapat, ha distrutto la casa del giornalista Junaidi Marpaung, che è riuscito a salvarsi con la sua famiglia. Entrambi gli incidenti sono attualmente sotto inchiesta, con sospetti che possano essere collegati alle attività giornalistiche delle vittime. Lo riporta okezone.com. Le organizzazioni giornalistiche locali e nazionali chiedono un'indagine trasparente per chiarire le cause degli incendi e garantire la sicurezza dei giornalisti.