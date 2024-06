Indonesia: EA7 Emporio Armani apre il quinto negozio a Bali

25 Giugno 2024_ EA7 Emporio Armani, il noto marchio del leggendario designer di moda Giorgio Armani, ha inaugurato il suo quinto negozio in Indonesia. Situato all'ICON Bali Mall di Sanur, il nuovo punto vendita offre un'esperienza di shopping ottimale per gli amanti della moda. Il negozio, che si estende su 134 metri quadrati, è diviso in sezioni per uomo e donna, con un'area centrale dedicata agli accessori e alle calzature. L'interior design, caratterizzato da linee geometriche e colori bianchi, è stato progettato per massimizzare la visibilità dei prodotti. Secondo quanto riportato da poskota.co, la facciata esterna del negozio riflette il DNA sportivo del marchio EA7 Emporio Armani. Con questa apertura, il brand continua a espandere la sua influenza in Indonesia, ispirando gli appassionati di moda e stile di vita attivo in tutto il paese.