Indonesia: EA7 Emporio Armani lancia la sua collezione a Jakarta

14 Ottobre 2024_ EA7 Emporio Armani ha presentato la sua nuova collezione Fall/Winter 2024 in alcuni dei centri commerciali più rinomati di Jakarta, tra cui Pondok Indah Mall. L'evento, organizzato da PT Kurnia Ciptamoda Gemilang, ha offerto ai consumatori l'opportunità di esplorare prodotti che uniscono stile sportivo ed eleganza. La collezione include anche un'innovativa attivazione di tennis virtuale, che offre un'esperienza interattiva ai visitatori. Questo evento sottolinea l'interesse crescente per la moda italiana in Indonesia, un mercato in espansione per i marchi di lusso. La notizia è stata riportata da progresnews.com, evidenziando l'importanza della moda italiana nel panorama globale.