Indonesia: EA7 Emporio Armani presenta la collezione Tennis athleisure a Jakarta

08 Novembre 2024_ EA7 Emporio Armani ha lanciato la sua nuova collezione Fall/Winter 2024, ispirata al mondo del tennis, presso i principali centri commerciali di Jakarta. L'evento ha attirato l'attenzione di appassionati di moda e sport, grazie a design moderni che uniscono sportività ed eleganza. La collezione, particolarmente apprezzata per il suo stile chic e funzionale, riflette l'aumento della popolarità del tennis in Indonesia. Lena Wirjosusanto, Head of Division di EA7 Emporio Armani, ha espresso ottimismo riguardo al successo della collezione tra sportivi e fashionisti. La notizia è stata riportata da indonesia.jakartadaily.id. Questo evento sottolinea l'influenza della moda italiana nel mercato indonesiano, contribuendo a rafforzare i legami culturali tra i due Paesi.