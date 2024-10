Indonesia: EA7 Emporio Armani promuove uno stile di vita attivo con l'EA7 Fit Week

30 Settembre 2024_ EA7 Emporio Armani ha recentemente organizzato l'EA7 Fit Week in Indonesia, un evento che unisce moda, sport e salute, dimostrando come uno stile di vita attivo possa integrarsi con le ultime tendenze. Lena, portavoce del marchio, ha espresso soddisfazione per la risposta positiva della comunità, auspicando che questa iniziativa possa ispirare un maggior numero di persone a adottare uno stile di vita sano. L'evento ha offerto un'esperienza arricchente per i partecipanti, sottolineando l'importanza della salute e del benessere. La notizia è stata riportata da trendsetter.id. EA7 Emporio Armani, parte del prestigioso marchio italiano Armani, continua a espandere la sua influenza a livello globale, promuovendo valori di eleganza e attivismo sportivo.