Indonesia: Elezioni a Jakarta incerte con candidati in stallo

04 Novembre 2024_ Le elezioni per il sindaco di Jakarta del 2024 si preannunciano competitive, con i candidati che non raggiungono il 50% di supporto nei sondaggi. Tre istituti di ricerca hanno rivelato che l'elettorato è diviso tra i candidati, con Ridwan Kamil e Suswono in testa, ma senza una chiara vittoria. La situazione potrebbe portare a un secondo turno, contrariamente alle aspettative di alcuni candidati. La fonte di queste informazioni è kompas.com. Le elezioni di Jakarta sono un evento cruciale, poiché la capitale indonesiana è un centro politico ed economico del paese, e i risultati influenzeranno le dinamiche politiche future.