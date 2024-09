Indonesia: Elezioni a Jakarta, tre coppie di candidati in corsa per la guida della città

02 Settembre 2024_ I cittadini di Jakarta si preparano a scegliere il loro nuovo governatore per i prossimi cinque anni, con tre coppie di candidati in lizza. Tra i candidati spiccano Ridwan Kamil, ex governatore del Giava Occidentale, che promette di piantare alberi per migliorare la qualità dell'aria, e Pramono Anung, che si concentra su problemi di sicurezza e trasporti. Un terzo candidato, Dharma Pongrekun, ha proposto di rendere gratuito l'affitto dello Jakarta International Stadium. Le informazioni provengono da liputan6.com, che evidenzia l'importanza di queste elezioni per il futuro della capitale indonesiana. Jakarta, attualmente in fase di transizione verso un nuovo status di città globale, richiede un leader capace di affrontare le sfide urbane e sociali.