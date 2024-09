Indonesia: Emergenza di violenza sessuale nelle scuole

28 Settembre 2024_ Un caso di presunta violenza sessuale in una scuola religiosa di Gorontalo ha sollevato allarmi sulla crescente emergenza di...

28 Settembre 2024_ Un caso di presunta violenza sessuale in una scuola religiosa di Gorontalo ha sollevato allarmi sulla crescente emergenza di violenza sessuale nel sistema educativo indonesiano. Secondo il Coordinatore Nazionale della Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Satriwan Salim, il numero di casi di violenza sessuale nelle scuole è in aumento, con 101 vittime registrate tra gennaio e agosto 2024. La Commissione per la Protezione dei Bambini dell'Indonesia ha evidenziato che la relazione di potere tra insegnanti e studenti contribuisce a questa crisi, aggravata dalla scarsa sorveglianza. La fonte di questa notizia è kompas.com. Le autorità locali stanno ora indagando sul caso e hanno promesso di fornire supporto psicologico alla vittima, mentre il Ministero dell'Islam ha già imposto sanzioni severe all'insegnante coinvolto.