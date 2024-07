Indonesia: Emtek Education & Career Festival 2024 in arrivo a Jakarta

27 Luglio 2024_ PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek) ha annunciato la collaborazione con PT Qerja Manfaat Bangsa (Karir.com) per organizzare l'Emtek Education & Career Festival 2024, che si terrà il 30 e 31 luglio a Jakarta. L'evento offrirà opportunità di lavoro e attività educative, tra cui talkshow e talent hunt, con la partecipazione di artisti e relatori di spicco del settore. I partecipanti possono registrarsi online tramite il sito di Karir.com fino al 31 luglio, e l'evento sarà trasmesso in diretta su Vidio.com. La manifestazione mira a promuovere lo sviluppo delle risorse umane in Indonesia, coinvolgendo aziende e istituzioni educative di rilievo, come riportato da liputan6.com. L'Emtek Education & Career Festival rappresenta un'importante occasione per i giovani professionisti e studenti di connettersi con potenziali datori di lavoro e migliorare le proprie competenze.