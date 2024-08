Indonesia: Eni SpA avvia esplorazioni energetiche nel Paese

05 Agosto 2024_ Il colosso energetico italiano Eni SpA ha annunciato l'intenzione di avviare un programma di perforazione esplorativa in Indonesia nei prossimi mesi. Questa iniziativa mira a potenziare le attività di estrazione di energia nel Paese, contribuendo allo sviluppo del settore energetico indonesiano. Eni, già attiva in Indonesia, punta a rafforzare la sua presenza attraverso investimenti significativi e tecnologie innovative. La notizia è stata riportata da petromindo.com, evidenziando l'importanza della cooperazione tra Italia e Indonesia nel settore energetico. Eni SpA, con sede a Roma, è uno dei principali attori globali nel settore dell'energia, e la sua espansione in Indonesia rappresenta un passo strategico per entrambe le nazioni.