Indonesia: Eni SpA pianifica la vendita di asset globali, inclusi progetti in Indonesia

2 Luglio 2024_ Eni SpA, il gruppo energetico italiano, intende raccogliere oltre 4 miliardi di euro dalla cessione delle sue attività upstream globali. La vendita fa parte di una strategia più ampia per dismettere asset per un valore di 8 miliardi di euro nei prossimi tre anni. Tra le unità candidate alla vendita ci sono operazioni in Indonesia e Cipro. Il CEO Claudio Descalzi sta perseguendo un modello di separazione delle divisioni e partnership con investitori esterni. Lo riporta bloombergtechnoz.com. Questa mossa è parte del piano di Eni per finanziare la transizione energetica e ridurre gradualmente le attività legate agli idrocarburi.