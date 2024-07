Indonesia: Eni SpA valuta la cessione di asset petroliferi

6 Luglio 2024_ Eni SpA, il gigante italiano del settore petrolifero e del gas, sta considerando due scenari per la cessione dei suoi asset upstream...

6 Luglio 2024_ Eni SpA, il gigante italiano del settore petrolifero e del gas, sta considerando due scenari per la cessione dei suoi asset upstream in Indonesia. Il primo scenario prevede la vendita degli asset prima che i progetti diventino operativi, rallentando così lo sviluppo mentre si cercano nuovi investitori. Il secondo scenario contempla la cessione degli asset una volta che i progetti saranno operativi, aumentando così il loro valore di mercato. Moshe Rizal, presidente del Comitato Investimenti dell'Associazione delle Compagnie Petrolifere e del Gas Nazionali (Aspermigas), ha illustrato queste possibilità. Lo riporta majalahtime.com. Eni SpA è attivamente impegnata nella ricerca di sostituti per i suoi diritti di partecipazione nei blocchi petroliferi indonesiani.