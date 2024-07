Indonesia: Eni SpA valuta la cessione di attività upstream nel Paese

19 Luglio 2024_ Eni SpA, la compagnia petrolifera italiana, sta considerando la cessione di alcune delle sue attività upstream in Indonesia. Dwi Soetjipto, capo della Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), ha dichiarato che questa mossa è normale nel settore, caratterizzato da alti rischi. SKK Migas non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali da Eni SpA riguardo alla cessione. Il governo indonesiano ha già approvato la richiesta di Eni SpA di aprire una data room per i progetti in Indonesia. Lo riporta bloombergtechnoz.com. Questa decisione potrebbe portare a nuove collaborazioni e investimenti nel settore energetico indonesiano.