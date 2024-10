Indonesia: Erick Thohir e Gianni Infantino, un'alleanza per il calcio mondiale

06 Ottobre 2024_ Erick Thohir, presidente della PSSI, ha instaurato una solida amicizia con Gianni Infantino, presidente della FIFA, in seguito alla qualificazione dell'Indonesia per la Coppa del Mondo 2026. La loro relazione, che risale ai tempi in cui Thohir era presidente dell'Inter Milan, è diventata un punto di riferimento per il calcio indonesiano e asiatico. Thohir ha frequentemente consultato Infantino su questioni calcistiche, rafforzando ulteriormente il loro legame. Altri paesi guardano con invidia a questa collaborazione, mentre l'Indonesia si prepara a costruire un ufficio FIFA nel paese. La notizia è riportata da disway.id, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale nel calcio. L'Indonesia, come nazione ASEAN, aspira a diventare un modello per lo sviluppo del calcio nella regione.