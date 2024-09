Indonesia: Erick Thohir promuove il calcio femminile al PON XXI

14 Settembre 2024_ Erick Thohir, presidente della Federazione calcistica indonesiana (PSSI), ha partecipato alla finale di calcio femminile tra Giava Occidentale e Giacarta durante il Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI, tenutosi a Deli Serdang, Sumatra Settentrionale. Thohir ha dichiarato che il PON XXI rappresenta un'importante opportunità per scoprire talenti nel calcio femminile, con l'intento di formare una squadra nazionale per le competizioni future. La PSSI prevede di raccogliere le calciatrici promettenti per prepararle a eventi internazionali previsti nel 2026-2027. La notizia è stata riportata da antaranews.com. Il Pekan Olahraga Nasional è un evento sportivo biennale che riunisce atleti da tutte le province indonesiane, promuovendo lo sport a livello nazionale.