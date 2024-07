Indonesia: Espansione della tassa sui prodotti colpisce il settore manifatturiero

26 Luglio 2024_ L'espansione della tassa sui prodotti colpirà il settore manifatturiero indonesiano, già in difficoltà a causa della diminuzione del potere d'acquisto e dell'afflusso di beni importati. Tra i prodotti interessati ci sono imballaggi in plastica, bevande zuccherate confezionate e detergenti, inclusi MSG, un comune esaltatore di sapidità. Le associazioni di categoria avvertono che l'implementazione di queste tasse potrebbe portare a una riduzione della capacità produttiva e a potenziali licenziamenti. L'Associazione dell'Industria Olefinica, Aromatica e Plastica dell'Indonesia (Inaplas) ha espresso forte opposizione all'inclusione della plastica tra i prodotti tassati, come riportato da Investor Daily Indonesia. La situazione evidenzia le sfide economiche che il paese deve affrontare, richiedendo un'attenta considerazione da parte del governo per evitare conseguenze negative sul mercato del lavoro.