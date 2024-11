Indonesia: Evento culinario esclusivo con chef italiani a Jakarta

31 Ottobre 2024_ Alto Restaurant & Bar, situato al Four Seasons Hotel di Jakarta, ospiterà un evento culinario esclusivo l'8-10 novembre 2024, parte della serie Italian Affair. Tre chef di fama provenienti dalla regione della Puglia, in Italia, presenteranno un'esperienza gastronomica unica, culminando in un brunch domenicale con il rinomato chef stellato Michelin Felix Lo Basso. Il menu metterà in risalto piatti tradizionali del sud Italia, come i Paccheri Napoletani e il dessert al cioccolato e ciliegie del pastry chef Domenico Giove. L'evento promette di offrire un'autentica esperienza di ospitalità italiana, arricchita da una selezione di vini del Piemonte. La notizia è riportata da exquisite-taste-magazine.com. Questo evento rappresenta un'opportunità per i buongustai indonesiani di esplorare la ricca tradizione culinaria italiana, direttamente da una delle regioni più affascinanti del paese.