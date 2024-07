Indonesia: Ferrari 166 Inter Sport in arrivo per i collezionisti indonesiani

28 Luglio 2024_ La Ferrari 166 Inter Sport, un modello iconico del marchio italiano, sarà presto disponibile in Indonesia, attirando l'attenzione di collezionisti e appassionati di auto classiche. Questo modello, lanciato per la prima volta nel 1948, è noto per il suo design elegante e le prestazioni eccezionali, rappresentando l'eccellenza della casa automobilistica di Maranello. La Ferrari 166 Inter Sport è dotata di un motore V12, che offre un'accelerazione fluida e una potenza impressionante, rendendola un pezzo da collezione ambito. La notizia dell'arrivo di questo modello raro in Indonesia è stata riportata da disway.id. L'auto sarà disponibile attraverso concessionari ufficiali Ferrari o eventi di lancio speciali, offrendo un'opportunità unica per i fan delle auto sportive italiane.