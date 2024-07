Indonesia: Ferrari F8 Spider debutta nel mercato indonesiano

11 Luglio 2024_ La Ferrari F8 Spider, capolavoro dell'ingegneria automobilistica italiana, è finalmente arrivata in Indonesia. Questo modello sportivo è noto per il suo design mozzafiato e le prestazioni eccezionali. La nuova versione è dotata di un avanzato sistema automatico che include controllo di stabilità dinamico, sospensioni adattive e un sistema frenante sofisticato. La Ferrari F8 Spider mantiene l'iconico design aerodinamico e le linee fluide che caratterizzano il marchio italiano. Lo riporta il sito disway.id. Questo lancio segna un'importante espansione del mercato per Ferrari in Indonesia, un paese in crescita nel settore automobilistico di lusso.