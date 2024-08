Indonesia: Ferrari lancia il nuovo modello 488 GTB nel mercato indonesiano

01 Agosto 2024_ PT Citra Langgeng Otomotif, distributore ufficiale Ferrari in Indonesia, ha recentemente presentato il nuovo modello Ferrari 488 GTB, un'auto sportiva di lusso molto attesa dai fan del settore automobilistico. Questo modello italiano si distingue per il suo design accattivante e prestazioni straordinarie, grazie a un motore V8 turbo da 3.9 litri che eroga 660 cavalli. La Ferrari 488 GTB accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, dimostrando la sua rapidità e reattività. Inoltre, è dotata di tecnologie avanzate per migliorare l'esperienza di guida, come un sistema di controllo della stabilità e sospensioni regolabili. La notizia è stata riportata da disway.id. Questo lancio segna un'importante tappa per il mercato automobilistico indonesiano, evidenziando l'interesse crescente per i veicoli di alta gamma.