Indonesia: Ferrari lancia la California 4.3 Convertible nel mercato indonesiano

5 Luglio 2024_ Ferrari, il produttore di auto di lusso italiano, sta per lanciare il suo nuovo modello, la Ferrari California 4.3 Convertible, nel mercato automobilistico indonesiano. Questo modello offre alte prestazioni, tipiche del marchio Ferrari, insieme a un design avanzato e caratteristiche moderne. La versione convertible della Ferrari California 4.3 è progettata per offrire un'esperienza di guida emozionante con il tetto aperto. Gli appassionati di auto sportive in Indonesia sono attesi con entusiasmo per questa combinazione di velocità e sensazione di guida all'aria aperta. Lo riporta radarseluma.disway.id. La Ferrari California 4.3 Convertible promette di unire prestazioni da corsa e lusso ineguagliabile, rafforzando la presenza dei marchi di lusso nel mercato indonesiano.