Indonesia: Ferrari lancia nuovo modello con tecnologia avanzata

16 Luglio 2024_ Ferrari ha presentato il suo nuovo modello, che combina design elegante e tecnologia avanzata, attirando grande interesse in Indonesia. Il veicolo, prodotto in Italia, mantiene la tradizione del marchio con un design iconico e aerodinamico, ma introduce anche un sistema automatico di ultima generazione. Tra le caratteristiche principali ci sono un sistema di infotainment all'avanguardia, impostazioni di comfort automatiche e un controllo reattivo. Queste innovazioni rendono il nuovo modello Ferrari particolarmente apprezzato nel mercato automobilistico indonesiano in rapida crescita. Lo riporta radarseluma.disway.id. La Ferrari continua a essere un simbolo di lusso e prestazioni, consolidando la sua reputazione anche in Indonesia.