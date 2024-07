Indonesia: Ferrari presenta nuovo modello con tetto apribile automatico

9 Luglio 2024_ Ferrari, il leggendario produttore italiano di auto da corsa, ha lanciato una nuova versione della sua auto sportiva con tetto apribile automatico. Questo modello è stato molto atteso dagli appassionati di auto di lusso e ad alte prestazioni in Indonesia. La Ferrari con tetto apribile automatico offre un'esperienza di guida emozionante, combinando velocità e design iconico italiano. Il motore ad alta potenza e la tecnologia avanzata rendono questa auto non solo esteticamente affascinante, ma anche eccezionale in termini di prestazioni. Lo riporta radarseluma.disway.id. Questo modello è destinato a diventare una scelta primaria per collezionisti e amanti della velocità in Indonesia, rafforzando ulteriormente la posizione di Ferrari come marchio di prestigio nel mondo dell'automobilismo.