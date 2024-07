Indonesia: Ferrari, simbolo di lusso e velocità, conquista anche l'Indonesia

20 Luglio 2024_ Ferrari, il produttore di auto sportive di lusso italiano, è riconosciuto a livello mondiale come simbolo di velocità, potenza e...

20 Luglio 2024_ Ferrari, il produttore di auto sportive di lusso italiano, è riconosciuto a livello mondiale come simbolo di velocità, potenza e lusso. Fondata da Enzo Ferrari nel 1939, l'azienda è diventata un'icona nell'industria automobilistica, producendo veicoli ad alte prestazioni con design mozzafiato. La popolarità di Ferrari non si limita all'Italia, ma si estende anche all'Indonesia, dove esistono numerosi club di appassionati. Questi club organizzano eventi e incontri, come sfilate, mostre di auto e attività benefiche, permettendo ai proprietari di condividere la loro passione. Lo riporta disway.id. Alcuni club indonesiani hanno anche accesso esclusivo a eventi internazionali di Ferrari, offrendo esperienze indimenticabili ai loro membri.