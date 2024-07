Indonesia: Festa Italiana a Jakarta con Massilia e cucina gourmet

25 Luglio 2024_ Jakarta ospiterà il 27 luglio 2024 l'ExpatNations Bella Ciao Italiana Free Flow Party, un evento che celebra la cucina italiana e la convivialità. La serata si svolgerà presso Massilia Cucina Italiana, un ristorante riconosciuto tra i migliori al mondo, dove i partecipanti potranno gustare autentiche pizze italiane e piatti con influenze thailandesi. L'evento promette di unire la comunità internazionale di Jakarta, accogliendo espatriati e indonesiani in un'atmosfera vivace e accogliente. Come riportato da whatsnewindonesia.com, l'ingresso è di IDR 200k a persona, con una selezione di bevande e cibo per tutti i gusti. La serata sarà animata da musica dal vivo e giochi, rendendo l'evento un'opportunità imperdibile per socializzare e divertirsi.