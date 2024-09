Indonesia: Formazione giornalistica per promuovere l'uguaglianza di genere a Labuan Bajo

29 Settembre 2024_ La Koalisi Perempuan Indonesia ha organizzato un corso di formazione per giornalisti a Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, con l'obiettivo di integrare la prospettiva di genere, disabilità e inclusione sociale nel giornalismo. Durante il workshop, che ha coinvolto 12 giornalisti, sono stati forniti strumenti per garantire reportage equi e privi di pregiudizi di genere. I partecipanti sono stati incoraggiati a utilizzare le competenze acquisite per promuovere politiche a favore dei diritti delle donne, dei bambini e delle persone disabili. La formazione mira a sensibilizzare i media sull'importanza di un'informazione inclusiva e giusta, come riportato da antaranews.com. L'iniziativa rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ambiente mediatico più equo e consapevole delle problematiche sociali a Labuan Bajo, una località nota per la sua bellezza naturale e la sua diversità culturale.