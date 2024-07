Indonesia: Formazione per giornalisti televisivi a Jakarta

20 Luglio 2024_ Si è tenuto a Jakarta un programma di formazione per giornalisti televisivi, organizzato dall'IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia). L'evento, svoltosi presso l'Hotel Sofyan Cikini il 19 e 20 luglio 2024, ha avuto l'obiettivo di migliorare le competenze dei partecipanti nella produzione di contenuti giornalistici di alta qualità. Il presidente del comitato, Tatang Ziza Putra, ha sottolineato l'importanza di una formazione basata su fatti verificabili per contrastare la diffusione di notizie false. L'iniziativa ha ricevuto il supporto di diverse aziende, tra cui PT Insight Investments Management, PT Bio Farma e PT Bank Negara Indonesia. Lo riporta metrotvnews.com. L'IJTI ha invitato tutti i giornalisti televisivi a partecipare a future sessioni di formazione per rafforzare il ruolo del giornalismo professionale in Indonesia.