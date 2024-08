Indonesia: Four-hands dinner con chef italiani al Bulgari Resort Bali

21 Agosto 2024_ Il Bulgari Resort Bali ospiterà un esclusivo four-hands dinner il 23 e 24 agosto 2024, con la partecipazione di chef stellati Michelin. Il rinomato Chef Yusuke Takada, proveniente da La Cime di Osaka, collaborerà con il Chef Luca Fantin, noto per la sua cucina italiana al Il Ristorante – Luca Fantin. Gli ospiti potranno gustare un menù degustazione di otto portate, abbinato a vini pregiati, in un'atmosfera intima e raffinata. Questo evento culinario celebra l'incontro tra la tradizione gastronomica giapponese e quella italiana, evidenziando l'eccellenza culinaria di entrambi i Paesi, come riportato da theeditors-club.com. Il ristorante offre una vista mozzafiato sull'oceano, creando un'esperienza unica per gli amanti della buona cucina.