Indonesia: Francesco Bagnaia parla della sua Ducati Scrambler Nightshift a Jakarta

25 Settembre 2024_ Il pilota Ducati Francesco "Pecco" Bagnaia ha rivelato di utilizzare la Ducati Scrambler Nightshift per le sue attività quotidiane, apprezzandone il design unico e il colore scuro. Durante una conferenza stampa a Jakarta, ha anche menzionato la sua preferenza per la Ducati Multistrada, ideale per le passeggiate tranquille. Bagnaia, originario dell'Italia, si prepara a competere nel MotoGP Mandalika, dove punta a migliorare la sua posizione di partenza rispetto alle stagioni precedenti. La notizia è stata riportata da antaranews.com. La Ducati, marchio iconico italiano, continua a guadagnare popolarità anche in Indonesia, grazie all'ammirazione di piloti come Bagnaia.