Indonesia: Garuda Indonesia convoca un'assemblea straordinaria per il cambiamento di dirigenza

14 Agosto 2024_ PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) ha indetto un'assemblea generale straordinaria degli azionisti per discutere un cambiamento nella dirigenza, su proposta del Ministero delle BUMN, il quale detiene azioni di classe A. L'incontro si svolgerà oggi presso l'Auditorium della sede di Garuda, all'aeroporto internazionale Soekarno-Hatta di Tangerang. Il CEO di Garuda, Irfan Setiaputra, ha dichiarato di non essere a conoscenza dei dettagli riguardanti i cambiamenti proposti e ha affermato che seguirà le decisioni dell'assemblea. Il vice ministro delle BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, ha accennato a possibili cambiamenti nella dirigenza e ha confermato che l'assemblea è legata anche a un'integrazione con PT Aviasi Pariwisata Indonesia, nota come InJourney. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia, evidenziando l'importanza di questo incontro per il futuro della compagnia aerea nazionale.