Indonesia: Gelato di Lenno porta il gelato italiano in Indonesia con un tocco locale

11 Settembre 2024_ Gelato di Lenno, un'azienda indonesiana, sta rivoluzionando il mercato del gelato introducendo il gelato italiano con sapori adattati al palato locale. Fondata da Shanti E Saroso, l'azienda ha radici nella sua esperienza internazionale, in particolare in Qatar, dove ha sviluppato la sua passione per il settore F&B. Il nome 'Lenno' è ispirato a una località italiana sul Lago di Como, simboleggiando l'intento di portare un'atmosfera esotica italiana in Indonesia. Gelato di Lenno offre oltre 40 gusti e ha già attratto 80 partner in tutto il Paese, dimostrando un forte impegno per l'innovazione e la qualità, come riportato da franchiseglobal.com. L'azienda si propone di espandere ulteriormente la sua rete di partnership e di costruire un impianto di produzione più grande nei prossimi anni.