24 Luglio 2024_ Il vicepresidente eletto Gibran Rakabuming Raka ha incontrato il Ministro della Comunicazione e Informatica Budi Arie Setiadi a Jakarta per discutere questioni strategiche legate alla tecnologia dell'informazione e comunicazione in Indonesia. Durante l'incontro, si è parlato dell'importanza della sinergia tra governo centrale e locale per accelerare la trasformazione digitale nel Paese. Gibran ha sottolineato che la trasformazione digitale è fondamentale per migliorare la competitività dell'Indonesia nell'era della globalizzazione. La visita arriva dopo un attacco informatico al Centro Dati Nazionale, evidenziando la necessità di migliorare la sicurezza informatica. La fonte di queste informazioni è cnnindonesia.com. Gibran, che assumerà ufficialmente la carica a ottobre 2024, ha espresso il suo impegno per un'Indonesia più avanzata e competitiva.