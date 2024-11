Indonesia: Gibran Rakabuming Raka presenta nuove linee guida per il sistema educativo

12 Novembre 2024_ Il Vicepresidente indonesiano Gibran Rakabuming Raka ha delineato una serie di raccomandazioni per il Ministero dell'Istruzione, tra cui la revisione del sistema di zonazione e l'introduzione dell'insegnamento della matematica fin dalla scuola materna. Durante una riunione a Jakarta, ha sottolineato l'importanza di garantire una distribuzione equa degli insegnanti e di creare un ambiente scolastico sicuro per studenti e docenti. Gibran ha anche proposto l'istituzione di scuole speciali per le vittime di violenza e l'insegnamento di materie come l'intelligenza artificiale e la programmazione. La notizia è stata riportata da detik.com. Queste iniziative mirano a migliorare la qualità dell'istruzione in Indonesia e a garantire che tutti gli studenti ricevano un'educazione adeguata e sicura.