Indonesia: Gibran Rakabuming Raka promuove programma di alimentazione sana

27 Luglio 2024_ Gibran Rakabuming Raka, il vicepresidente eletto dell'Indonesia, ha annunciato l'intenzione di implementare vari schemi per garantire il successo del programma di alimentazione sana e gratuita nel Paese. Durante una conferenza stampa tenutasi a Jakarta, ha sottolineato l'importanza di questo programma per migliorare la nutrizione della popolazione. Gibran, noto per il suo impegno sociale, mira a garantire che i bambini e le famiglie in difficoltà possano accedere a pasti nutrienti. La notizia è stata riportata da Investor Daily. Gibran Rakabuming Raka è il figlio del presidente indonesiano Joko Widodo e ha già ricoperto ruoli significativi nella politica locale.