Indonesia: Gibran Rakabumingraka visita B-Universe prima dell'insediamento

24 Luglio 2024_ Gibran Rakabumingraka, il vice presidente eletto dell'Indonesia, ha visitato l'ufficio dei media B-Universe a Jakarta il 24 luglio 2024. Durante la visita, Gibran è stato accolto dall'Executive Chairman di B-Universe, Enggartiasto Lukita, e ha avuto l'opportunità di incontrare i dipendenti in un'atmosfera informale. La sua visita avviene in un momento cruciale, poiché il 20 ottobre 2024 è prevista l'inaugurazione ufficiale del nuovo presidente e vice presidente, Prabowo Subianto e Gibran Rakabumingraka. Gibran, noto per essere il vice presidente più giovane nella storia del paese, ha indossato una camicia blu durante l'incontro, come riportato da Investor Daily Indonesia. La sua elezione segna un cambiamento generazionale nella leadership indonesiana, con Prabowo che diventa il presidente più anziano mai eletto.