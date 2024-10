Indonesia: Giocatori della nazionale indonesiana diventano modelli per Gucci

15 Ottobre 2024_ Tre giocatori della nazionale di calcio indonesiana, Rafael Struick, Justin Hubner e Marselino Ferdinan, hanno recentemente guadagnato attenzione non solo per le loro abilità sportive, ma anche per il loro ruolo come modelli per il marchio di moda italiano Gucci. I tre atleti hanno posato indossando outfit e accessori Gucci in un servizio fotografico realizzato presso lo Stadion Utama GBK di Jakarta. Le loro apparizioni sui social media hanno riscosso un grande successo, con Justin Hubner che ha ottenuto oltre 697.000 'mi piace' per il suo post. La notizia è stata riportata da liputan6.com, evidenziando l'influenza della moda italiana anche nel contesto sportivo indonesiano. Questo fenomeno dimostra come il calcio e la moda possano intrecciarsi, portando visibilità internazionale ai talenti indonesiani.