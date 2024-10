Indonesia: Giocatori indonesiani diventano ambasciatori di marchi internazionali, tra cui Gucci e Seiko

26 Ottobre 2024_ I giocatori della nazionale indonesiana stanno ricevendo numerose offerte per diventare brand ambassador, grazie al loro successo nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026. Marchi internazionali, tra cui il famoso brand di moda italiano Gucci e il produttore di orologi giapponese Seiko, hanno scelto questi atleti per promuovere i loro prodotti. Nathan Tjoe-A-On, un giocatore naturalizzato, è stato nominato ambasciatore per Seiko e parteciperà a eventi promozionali indossando un orologio della linea Prospex. Altri tre giocatori, Rafael Struick, Justin Hubner e Marselino Ferdinan, sono stati coinvolti nella campagna di Gucci, mostrando la collezione Fall Winter 2024 sui social media. La notizia proviene da okes.disway.id e sottolinea l'interesse crescente per il calcio indonesiano e il suo impatto nel mondo della moda e del branding.