Indonesia: Giovane imprenditore indonesiano rappresenta il Paese a Milano

27 Giugno 2024_ Fahmi Adimara, giovane content creator e imprenditore di Jawa Timur, è stato selezionato come uno dei 7 fan globali di realme per partecipare al realme Global Launch Event a Milano, Italia. Fahmi utilizzerà questa piattaforma per promuovere il lifestyle dei content creator indonesiani e la cultura del caffè di Jawa Timur a livello internazionale. Conosciuto per il suo impegno nelle comunità locali e per la sua passione per l'economia creativa, Fahmi spera di ispirare altri giovani indonesiani a perseguire i loro sogni. L'evento non solo lancerà nuovi prodotti realme, ma sarà anche un'opportunità per mostrare la creatività e l'innovazione dei giovani indonesiani. Lo riporta harianpancasila.com. Fahmi avrà l'occasione di provare il nuovo smartphone realme GT6 e di incontrare altri fan e dirigenti del marchio.