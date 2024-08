Indonesia: Giovani chiamati a combattere il problema dello stunting

08 Agosto 2024_ In Indonesia, il problema dello stunting, ovvero la crescita stentata dei bambini a causa di malnutrizione cronica, è stato al centro dell'evento GenbestTalk tenutosi a Palu, Sulawesi Centrale. Il Ministero della Comunicazione e dell'Informazione ha invitato i giovani a diventare protagonisti nella prevenzione di questa problematica, sottolineando il loro ruolo cruciale come futuri genitori. Esperti hanno evidenziato l'importanza di una dieta equilibrata e di abitudini alimentari sane per garantire una crescita adeguata. La fonte di queste informazioni è cnnindonesia.com. L'incontro ha incluso anche workshop per la creazione di contenuti educativi, mirati a sensibilizzare ulteriormente la popolazione sulla questione dello stunting in Indonesia.