Indonesia: Giudici chiedono dignità e sicurezza professionale

08 Ottobre 2024_ Durante un incontro con i leader del DPD RI, Yusran ha sollevato preoccupazioni riguardo alla dignità e al benessere dei giudici in Indonesia, evidenziando che alcuni di loro sono costretti a ricorrere a prestiti online per tornare a casa. Ha sottolineato che la situazione è critica, con giudici perseguitati da debiti e prestiti, il che mette in discussione la loro sicurezza e dignità professionale. Il presidente del DPD RI, Sultan Najamudin, ha espresso solidarietà e ha affermato che è fondamentale che il governo affronti seriamente le questioni di benessere e sicurezza per i giudici, che sono considerati i custodi della giustizia. La notizia è stata riportata da metrotvnews.com. Questo incontro si è svolto presso il Gedung Nusantara V a Jakarta, un importante edificio governativo indonesiano.