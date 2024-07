Indonesia: Governo accelera sulla formazione di risorse umane di qualità

13 Luglio 2024_ Il governo indonesiano deve adottare misure rapide e precise per preparare risorse umane di alta qualità in grado di competere a livello globale. Per garantire il focus e la direzione di queste misure, è urgente la creazione di una roadmap per lo sviluppo delle risorse umane. Questa roadmap integrerà le varie mappe settoriali esistenti, attualmente separate per campo o settore. L'obiettivo è creare una strategia unificata per migliorare la competitività globale delle risorse umane indonesiane. Lo riporta Investor Daily. La roadmap sarà fondamentale per coordinare gli sforzi e massimizzare l'efficacia delle iniziative governative nel settore della formazione e dello sviluppo delle competenze.