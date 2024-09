Indonesia: Governo apre a proroga per l'esportazione di concentrato di rame fino al 2025

26 Settembre 2024_ Il governo indonesiano ha annunciato la possibilità di estendere l'esportazione di concentrato di rame fino al 2025, con l'obiettivo di sostenere l'industria di lavorazione del rame nel Paese. Questa decisione è stata presa per favorire lo sviluppo di un settore che è ancora in fase di crescita. La proroga mira a garantire che le aziende locali possano continuare a operare e a svilupparsi, contribuendo così all'economia nazionale. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. L'industria del rame è cruciale per l'Indonesia, un Paese ricco di risorse minerarie, e questa iniziativa potrebbe avere un impatto significativo sul mercato locale e sull'occupazione.