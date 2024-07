Indonesia: Governo cerca soluzioni per la carenza di acqua pulita a IKN

19 Luglio 2024_ La carenza di acqua pulita nella nuova capitale indonesiana, Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), è diventata un problema significativo. Il governo sta esplorando diverse soluzioni, inclusi finanziamenti creativi come le partnership pubblico-privato (KPBU). Attualmente, il Ministero dei Lavori Pubblici e delle Opere Pubbliche (PUPR) gestisce interamente i progetti di approvvigionamento idrico. Tuttavia, il Direttore della Gestione del Supporto Governativo e del Finanziamento delle Infrastrutture del Ministero delle Finanze, Brahmantio Isdijoso, ha dichiarato che in futuro potrebbero essere utilizzate le KPBU. Lo riporta Investor Daily. Al momento, tre progetti KPBU SPAM sono in corso, ma nessuno riguarda IKN.