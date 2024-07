Indonesia: Governo discute la limitazione dei carburanti sovvenzionati

11 Luglio 2024_ Il governo indonesiano non ha ancora raggiunto un consenso sulla proposta di limitare i carburanti sovvenzionati. La questione è emersa durante una riunione coordinata dal Ministro del Coordinamento per gli Affari Marittimi e gli Investimenti, Luhut Binsar Pandjaitan. Alla riunione hanno partecipato il Ministro dell'Energia e delle Risorse Minerarie, Arifin Tasrif, il Ministro delle Finanze, Sri Mulyani Indrawati, e il Ministro dei Trasporti, Budi Karya Sumadi. Luhut ha sottolineato l'importanza di questa limitazione per ridurre il peso sul bilancio statale, mentre Arifin ha avvertito che la misura deve essere attuata con cautela per evitare disordini sociali. Sri Mulyani ha insistito sulla necessità di una rigorosa supervisione della distribuzione dei carburanti sovvenzionati per garantirne l'uso corretto. La riunione ha anche discusso un possibile aumento dei prezzi dei carburanti sovvenzionati, ma non è stata presa una decisione finale. Il governo continuerà a esaminare la questione prima di prendere una decisione definitiva, come riportato da Investor Daily Indonesia.