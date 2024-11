Indonesia: Governo estende incentivi fiscali per attrarre investimenti

04 Novembre 2024_ Il governo indonesiano ha deciso di prolungare gli incentivi fiscali per le aziende, noti come tax holiday, al fine di stimolare gli investimenti nei settori prioritari. Tuttavia, le aziende che beneficiano di questi incentivi dovranno comunque versare il 15% delle imposte sul reddito. Questa misura è parte della strategia del governo per attrarre investimenti e sostenere la crescita economica del Paese. La decisione è stata accolta con favore dagli imprenditori, che vedono in essa un'opportunità per espandere le loro attività. La notizia è stata riportata da Investor Daily. Gli incentivi fiscali sono strumenti utilizzati dai governi per incentivare gli investimenti in settori strategici, contribuendo così allo sviluppo economico nazionale.