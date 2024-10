Indonesia: Governo Prabowo-Gibran fissa ambiziosi obiettivi economici per i prossimi cinque anni

22 Ottobre 2024_ Il governo indonesiano guidato da Prabowo Subianto e Gibran Rakabuming Raka ha delineato una serie di obiettivi economici da raggiungere entro cinque anni, tra cui una crescita economica dell'8%, l'autosufficienza alimentare e l'indipendenza energetica. Per realizzare questi traguardi, i ministri del Gabinetto Merah Putih sono chiamati a sviluppare programmi di lavoro efficaci, in particolare per stimolare gli investimenti e migliorare il potere d'acquisto della popolazione. Questi obiettivi ambiziosi mirano a rafforzare l'economia indonesiana e a garantire un futuro sostenibile per il Paese. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. Il Gabinetto Merah Putih è l'attuale governo indonesiano, composto da membri di diverse forze politiche, e si propone di affrontare le sfide economiche e sociali del Paese.