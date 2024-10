Indonesia: Governo punta alla costruzione di tre milioni di case per i cittadini

29 Ottobre 2024_ Il Ministero delle Infrastrutture e delle Aree Insediative dell'Indonesia (PKP) ha annunciato un piano per costruire tre milioni di case per i cittadini. Con un budget previsto di 5,07 trilioni di rupie per il 2025, il governo intende massimizzare l'uso delle risorse disponibili, inclusi i terreni statali. Questa iniziativa mira a migliorare l'accesso abitativo per la popolazione, affrontando la crescente domanda di alloggi nel paese. Il PKP si impegna a coinvolgere tutti gli attori necessari per realizzare questo ambizioso progetto. La notizia è stata riportata da Investor Daily. Il governo indonesiano sta cercando di rispondere alle sfide abitative in un contesto di urbanizzazione crescente e di necessità di sviluppo sostenibile.