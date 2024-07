Indonesia: Governo punta all'autosufficienza alimentare entro il 2027

3 Luglio 2024_ Il governo indonesiano ha annunciato un piano ambizioso per raggiungere l'autosufficienza alimentare nel settore del riso entro il 2027. L'obiettivo è trasformare l'Indonesia in un importante centro di produzione alimentare mondiale entro il 2029. Questa iniziativa è parte di una strategia più ampia per garantire la sovranità alimentare del paese e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Il piano prevede investimenti significativi in infrastrutture agricole e tecnologie avanzate per migliorare la produttività. Lo riporta Investor Daily Indonesia. Il governo indonesiano è determinato a rafforzare la sicurezza alimentare nazionale e a promuovere lo sviluppo sostenibile del settore agricolo.