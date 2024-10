Indonesia: Hadi Tjahjanto sottolinea l'importanza della sicurezza nelle elezioni locali del 2024

02 Ottobre 2024_ Il Ministro Coordinatore per la Politica, la Legge e la Sicurezza, Hadi Tjahjanto, ha dichiarato che la partecipazione politica della popolazione indonesiana alle elezioni locali del 2024 è considerata buona. Tuttavia, ha avvertito che l'entusiasmo per le elezioni potrebbe portare a conflitti, sia sul campo che in sede legale, a causa della forte competizione tra i candidati. Hadi ha evidenziato la necessità di garantire la sicurezza nelle aree a rischio, specialmente dopo le decisioni della Corte Costituzionale, che saranno trasmesse in diretta. La fonte di questa notizia è antaranews.com. Le elezioni locali si svolgeranno il 27 novembre 2024, con un periodo di campagna che è iniziato il 25 settembre e terminerà il 23 novembre.