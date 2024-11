Indonesia: Herman Deru si prepara per le elezioni governative in Sumsel

05 Novembre 2024_ Herman Deru, attuale governatore della provincia di Sumatera Selatan (Sumsel), ha annunciato la sua candidatura per le elezioni governative del 2024, chiedendo il supporto e le benedizioni dei suoi genitori. Durante un incontro a Solo, ha ricevuto indicazioni su come mantenere la sua integrità e coerenza nel suo operato, sottolineando l'importanza di non cambiare il suo carattere. Deru ha anche ricevuto feedback dal presidente indonesiano Joko Widodo (Jokowi) riguardo alla sua visione e missione, che includono lo sviluppo della connettività economica nella regione. La sua campagna si concentrerà su progetti infrastrutturali, come la costruzione di uscite autostradali per stimolare l'economia locale, come riportato da metrotvnews.com. Herman Deru, in carica dal 2018, è noto per il suo impegno nel miglioramento delle condizioni socio-economiche della sua provincia.